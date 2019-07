Team Ineos vertrokken voor ploegentijdrit

De tweede etappe in de Tour de France is zondag in Brussel van start gegaan. Het is een ploegentijdrit over ruim 27 kilometer door de Belgische hoofdstad. Team Ineos is als eerste formatie vertrokken bij het Kasteel van Laken richting de finish bij het Atomium.

Jumbo-Visma is als 22e en laatste ploeg aan de beurt om 16.15 uur. De Nederlandse wielerformatie verdedigt de gele trui, die zaterdag verrassend in het bezit kwam van Mike Teunissen. Hij won in Brussel de eerste etappe in de eindsprint. Jumbo-Visma behoort tot de specialisten op de ploegentijdrit.