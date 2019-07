Teunissen: amper geslapen

“De benen draaiden goed”, zei Mike Teunissen nadat hij zondag het parcours voor de ploegentijdrit van de Tour de France had verkend. De renner van Jumbo-Visma deed dat in de gele trui, die hij zaterdag in Brussel had veroverd. Het kostte hem een slapeloze nacht. “Ik zag het één uur, worden, twee uur, drie uur. Om zes uur dacht ik: nou, heb ik nog wel even geslapen.”

Angst dat hij daarom zondag in de ploegentijdrit minder zal zijn, voelde de Noord-Limburger niet. “Ik had wel schrik dat zo’n nacht op de benen zou slaan, maar het viel mee. Ik heb wel lekker met dat truitje aan door Brussel getoerd.”

“Het is hartstikke bijzonder”, besefte Teunissen, bekomen van alle reacties die de eerste gele trui voor een Nederlandse renner in dertig jaar had opgeroepen. “Het heeft heel wat losgemaakt. De euforie zal vandaag zeker helpen al moeten we afwachten hoe Dylan zich voelt.”

Groenewegen, ploeggenoot en zaterdag slachtoffer van een val, liep moeilijk naar de bus na de verkenning. Teunissen: “Hij voelt zich niet helemaal top, hopen dat we toch een goede tijd kunnen neerzetten.”