Voetbalsters op jacht naar goud in WK-finale

De Nederlandse voetbalsters staan voor de grootste en belangrijkste wedstrijd uit hun leven. Twee jaar na het behalen van de Europese titel kan Oranje ook wereldkampioen worden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman moet dan in Lyon wel zien af te rekenen met het meest succesvolle land ooit in het vrouwenvoetbal, de Verenigde Staten.

De Amerikaanse vrouwen verdedigen de wereldtitel die ze vier jaar geleden in Canada veroverden. Zowel ‘Team USA’ als Oranje won tot nu toe alle wedstrijden op de mondiale eindronde in Frankrijk. De ploeg van Wiegman rekende in de knock-outfase af met Japan (2-1), ItaliĆ« (2-0) en Zweden (1-0 na verlenging). De Verenigde Staten versloegen op weg naar de finale met Spanje, Frankrijk en Engeland drie Europese landen, steeds met 2-1. “We weten dat Amerika de favoriet is, maar we gaan voor een stunt”, aldus Wiegman.

Pas kort voor de aftrap wordt duidelijk of Lieke Martens kan spelen. De finale in het uitverkochte Parc OL begint om 17.00 uur. Op de tribunes zitten naar verwachting zo’n 5000 Nederlanders, onder wie koning Willem-Alexander, minister Bruno Bruins van Sport, Louis van Gaal, Vera Pauw en Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal.