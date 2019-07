Vos wint ook derde etappe in Giro Rosa

Marianne Vos heeft een uitstekend weekeinde in de Giro Rosa achter de rug. De wielrenster van CCC-Liv won zondag ook de derde etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen. Een dag eerder had de Nederlandse blikvanger ook al de tweede rit op haar naam geschreven.

Vos sloeg in de rit over 104 kilometer tussen Sagliano Micca en Piedicavallo in de laatste meters toe. Koploopster Lucy Kennedy uit Australië leek op weg naar de winst, maar viel op de steile aankomst vrijwel stil. Daardoor kon de aanstormende Vos haar alsnog passeren.

Voor de 32-jarige Brabantse was het haar 23e etappezege in de Giro Rosa. Vos won het eindklassement van de Ronde van Italië drie keer.

Op zaterdag was Vos na een heuvelachtige rit van 78,3 kilometer de snelste in de sprint in Viù. Ze versloeg haar landgenotes Annemiek van Vleuten (tweede) en Lucinda Brand (derde). Van Vleuten eindigde zondag als vijfde, gevolgd door Brand als zesde.