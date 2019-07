Wereldbekerprimeur Terpstra in mountainbike

Mountainbikester Anne Terpstra heeft als eerste Nederlandse vrouw een wereldbekerwedstrijd cross country op haar naam geschreven. De 28-jarige Zeeuwse had in Andorra een voorsprong van ruim een halve minuut op de Zwitserse Jolanda Neff, die als tweede eindigde. Yana Belomoina uit Oekraïne eindigde op bijna een minuut van de winnares als derde. Anne Tauber kwam als zevende over de finish, op bijna twee minuten van Terpstra.

In de WB-stand leidt de Amerikaanse Kate Courtney, voor Neff, Terpstra en Tauber.