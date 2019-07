Alaphilippe: altijd gedroomd van gele trui

Julian Alaphilippe wist dat er in de lastige finale van de derde etappe in de Tour de France naar hem zou worden gekeken, maar dat weerhield hem er niet van de aanval te zoeken op de Côte de Mutigny, op 16 kilometer van de finish. De Fransman hield vol en beloonde zichzelf met de ritzege én de gele trui. “Ik heb altijd gedroomd van de gele trui en om ‘m dan zo te pakken is fantastisch.”

“Ik wist dat deze etappe me goed lag. Ik versnelde op de Mutigny, maar ik had niet verwacht dat ik alleen voorop zou komen”, zei Alaphilippe. “Ik kreeg te horen dat ik dertig, veertig seconden voorsprong had en heb alles gegeven. Het is altijd lastig om aan de verwachtingen te voldoen als je de favoriet bent. Ik ben heel blij dat het me is gelukt.”

De wielrenner van Deceuninck – Quick Step behield zijn voorsprong en veroverde zo ook als eerste Fransman sinds Tony Gallopin in 2014 de gele trui. Gallopin greep in die Tour in de negende etappe het geel, maar was dat een dag later weer kwijt aan Vincenzo Nibali, de latere winnaar van die Ronde van Frankrijk.