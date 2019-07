Alaphilippe soleert naar ritzege en gele trui

Julian Alaphilippe heeft de derde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Franse wielrenner van Deceuninck – Quick Step kwam solo aan na 215 kilometer van Binche in België naar Épernay in Frankrijk. Alaphilippe neemt ook de gele trui over van Mike Teunissen.

Teunissen raakte op de laatste beklimming van de derde categorie de aansluiting met het peloton kwijt. De 26-jarige Limburger van Jumbo-Visma finishte op achterstand. De geletruidrager kwam binnen op bijna vijf minuten van de ritwinnaar. Alaphilippe heeft in het algemeen klassement 20 seconden voorsprong op de Belg Wout van Aert en 25 seconden op Steven Kruijswijk.

Nadat de Belg Tim Wellens als laatste van de vroege vluchters was bijgehaald, demarreerde Alaphilippe. De Fransman bouwde een voorsprong van ruim dertig seconden op en hield die vast. Op 26 seconden kwam de Australiër Michael Matthews als tweede binnen, voor de Belg Jasper Stuyven.

Vlak na de start in Binche gingen vijf renners op avontuur. De vier Fransen, Yoann Offredo, Stéphane Rossetto, Paul Ourselin en Anthony Delaplace, en Wellens liepen door de controle van Jumbo-Visma van geletruidrager Mike Teunissen in het peloton uit naar een voorsprong van maximaal vijf minuten.

In de heuvelzone, op 48 kilometer van de finish, versnelde Wellens en hij ging op jacht naar de punten voor het bergklassement. De Belg kwam op vier beklimmingen als eerste boven en neemt daarmee de bolletjestrui over van landgenoot Greg van Avermaet.

Op de top van de laatste beklimming van de derde categorie werd Wellens bijgehaald door Alaphilippe, die hard doorreed. Het peloton, inmiddels zonder Teunissen, kreeg de Fransman niet meer bijgehaald.

Voor Alaphilippe is het de elfde zege van dit seizoen. Eerder won de Fransman Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl.