Federer in 74 minuten door op Wimbledon

Roger Federer heeft met speels gemak de kwartfinales bereikt van Wimbledon. De achtvoudig kampioen liet in de vierde ronde de Italiaan Matteo Berrettini met 6-1 6-2 6-2 kansloos. De partij duurde maar 74 minuten.

Voorafgaand aan het eerste duel met Federer verklapte Berrettini dat hij vroeger altijd juichte voor de Zwitser. Sinds hij zijn eigen naam voor het eerst in hetzelfde schema zag staan, is de nummer 20 van de wereld gestopt met het aanmoedigen van zijn voormalige voorbeeld.

Toch was het ontzag zichtbaar op het Centre Court, waar Federer alles kon doen en laten wat hij wilde. De nummer 3 van de wereld noteerde maar vijf onnodige fouten, tegenover 23 winners. Federer won de helft van de punten op de opslag van de Italiaan. Na nog geen vijf kwartier maakte Federer het af met een lovegame, die hij afsloot met een eenvoudige volley.

“Het was een erg goede wedstrijd van mijn kant”, zei de 37-jarige Federer. “Ik wist veel services terug te hebben en ik ben benieuwd hoe het later in het toernooi gaat tegen sterkere baseliners. Het is lekker om niet te lang op de baan te hebben gestaan.”

Eerder op de dag had Novak Djokovic zich ook zonder moeite bij de laatste acht geschaard. De titelverdediger stond tegen de Fransman Ugo Humbert geen set af: 6-3 6-2 6-3.