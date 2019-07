Golfster Anne van Dam is bij de Thornberry Creek LPGA Classic in Oneida in Wisconsin op de gedeelde vijftiende plaats geëindigd. De Nederlandse had voor had slotronde 66 slagen nodig en kwam daarmee uit op een totaal van 268.

De 23-jarige Van Dam noteerde tijdens haar laatste ronde vier birdies en geen bogey.

De zege ging naar de Chinese Shanshan Feng, met 259 slagen. De Thaise Ariya Jutanugarn werd tweede met 260.