Oud-judoka Akker (22) overlijdt na gasexplosie

Voormalig judoka Kim Akker is overleden. Dat gebeurde vrijdag in Playa del Carmen in Mexico. Akker (22 jaar) was het slachtoffer van een gasexplosie in haar huis. Dat meldt Judo Bond Nederland maandag.

De uit Den Helder afkomstige Akker was drievoudig Nederlands kampioen. Van september 2016 tot het voorjaar van 2018 maakte ze deel uit van de nationale selectie. Akker stopte kort daarna wegens aanhoudende fysieke klachten met topsport.

Akker, die voor haar werk naar Mexico was verhuisd, wordt in Playa del Carmen gecremeerd.