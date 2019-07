Peloton met Teunissen in het geel naar Épernay

Het peloton is maandag in de Tour de France om 12.20 uur begonnen aan de derde etappe. De Nederlander Mike Teunissen draagt na zijn zege van zaterdag in de openingsrit en de navolgende zege in de ploegentijdrit met Jumbo-Visma op zondag de leiderstrui. Alle deelnemende teams zijn na twee koersdagen nog compleet.

De derde etappe is 215 kilometer lang en begon in Binche in België. De aankomst is in Frankrijk, in de plaats Épernay. In de champagnestreek wacht het peloton een lastige finale met tal van hellinkjes. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur.

Épernay was één keer eerder finishplaats in de Tour. Dat was tijdens de vijftigste editie in 1963.