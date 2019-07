Pliskova strandt na verlies lange driesetter

Karolina Pliskova is in de vierde ronde van Wimbledon verrassend uitgeschakeld. De Tsjechische, vooraf bestempeld als een van de kanshebbers voor de titel, moest in een lange driesetter buigen voor landgenote Karolina Muchova, de nummer 68 van de wereld. Het werd in een partij van 3 uur en 17 minuten 4-6 7-5 13-11.

Pliskova serveerde in de derde set twee keer voor de wedstrijd; op 5-4 en 11-10. Ze kreeg geen wedstrijdpunten. Bij 12-11 kreeg Muchova op de service van Pliskova drie matchpoints. De eerste twee werden door Pliskova weggewerkt en de derde werd met een fortuinlijke netbal verzilverd door Muchova.

De 22-jarige Muchova staat pas voor het eerst in het hoofdtoernooi op Wimbledon. Ze had zich zonder setverlies geplaatst voor de vierde ronde. Ze treft nu de Oekraïense Elina Svitolina.

Pliskova won in aanloop naar Wimbledon met overtuiging het grastoernooi van Eastbourne. Vorig jaar kwam ze in Londen ook niet verder dan de vierde ronde.