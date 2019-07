Riske schakelt Barty uit op Wimbledon

Ashleigh Barty is er niet in geslaagd de kwartfinales van Wimbledon te halen. De als eerste geplaatste Australische verloor maandag in de vierde ronde van de Amerikaanse Alison Riske. Na ruim anderhalf uur spelen benutte Riske haar eerste wedstrijdpunt: 3-6 6-2 6-3.

De 23-jarige Barty won een maand geleden Roland Garros en nam kort daarna op de wereldranglijst de eerste plek over. Op Wimbledon was ze goed op weg. In de eerste drie ronden kwam ze geen moment in de problemen en verloor ze geen set. Tegen Riske zette de Australische die lijn eerst nog door, maar ze raakte het initiatief in de tweede set kwijt.