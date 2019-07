Teunissen gelooft al weer in nieuwe stunt

Als hij zich al illusies had gemaakt over een ritzege in de Tour dan had Mike Teunissen van de eerste drie etappes die van maandag nog het meest geschikt gevonden. De derde etappe voert van het Belgische Binche naar Épernay. In de champagnestreek wacht het peloton een lastige finale met tal van hellinkjes. Teunissen, normaal gesproken de sprintvoorbereider van Dylan Groenewegen, vond het een aankomst die hem moet liggen.

Dat kan nog steeds, maar de Teunissen van voor de Tour bestaat niet meer. De Noord-Limburger weet inmiddels vele ogen op zich gericht nu hij als winnaar van de eerste etappe het geel om de schouders heeft. Het werd allemaal nog mooier toen hij zondag met Jumbo-Visma ook nog de ploegentijdrit won.

Het kan niet op voor de Nederlandse ploeg en Teunissen zou zijn geld voor maandag wellicht zetten op Wout van Aert, zijn Belgische ploeggenoot voor wie de rit nog meer op het lijf geschreven lijkt. Maar dat geldt uiteraard voor meer renners, zoals de Belg Greg Van Avermaet en de Slowaak Peter Sagan. De start is om 12.20 uur, de finish wordt verwacht rond half 6.