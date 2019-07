Teunissen: terug naar de realiteit

Mike Teunissen is in de derde etappe van de Tour de France zijn gele trui kwijtgeraakt. De 26-jarige Limburger van Jumbo-Visma gaf na afloop bij de NOS toe dat hij daar na de eerste klim in de etappe al rekening mee had gehouden. “Dit is even terugkomen in de realiteit.”

“Na de eerste klim heb ik tegen Wout van Aert gezegd dat ik niet goed genoeg was en hij zijn eigen plan moest trekken”, zei Teunissen. “Daar doen we niks aan, dat is het leven. Misschien dat het circus van de afgelopen twee dagen iets te veel is geweest.”

Genoten had hij er wel van, zijn eerste ‘gewone’ etappe in de gele trui. “Alleen niet het laatste uur”, zei hij. “Maar het was wel heel speciaal. Deze dagen pakken ze me niet meer af. Ik voelde wel dat ik niet meer de benen had van de voorbije weken, of dagen. Waren ze nog wel goed geweest, dan had ik wellicht langer mee kunnen gaan.”

Teunissen is niet alleen de gele trui kwijtgeraakt. Ook de groene trui is niet meer in zijn bezit. Peter Sagan droeg de trui maandag ook al, maar gaat nu met 76 punten aan de leiding, voor de Australiër Michael Matthews en de Italiaan Sonny Colbrelli. Teunissen staat vierde.