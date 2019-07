Verstappen: harde werken betaalt zich uit

De zege van Max Verstappen in de Grote Prijs van Oostenrijk heeft voor vertrouwen gezorgd bij het Formule 1-team van Red Bull. “Het harde werken begint zich uit te betalen”, zegt de Nederlandse coureur op de website van zijn ploeg. “Het was een heel speciaal moment, voor iedereen in ons team en voor alle mensen bij Honda.”

Na een weekend rust gaat de belangrijkste raceklasse deze week verder in Groot-Brittannië, op het circuit van Silverstone. Verstappen: “Ik houd erg van dit circuit, vooral vanwege de vele ‘snelle’ bochten. Ik ken de baan vanwege mijn verleden in de Formule 3 goed. Ik verheug me op de Britten, zij behoren tot de meest gepassioneerde Formule 1-fans in de wereld.”

Verstappen viel vorig jaar bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië vier ronden voor het einde uit.