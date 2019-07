Eerste kennismaking met Vogezen

Het Tourpeloton maakt woensdag in de vijfde etappe voor het eerst dit jaar kennis met de Vogezen. In de rit van Saint-Dié-des-Vosges naar Colmar liggen de eerste serieuzere beklimmingen, waarvan twee van de tweede categorie. Het is een voorproefje voor de zesde etappe, de eerste bergrit met aankomst op La Planche des Belles Filles.

Vanuit de startplaats, die debuteert in de Tour, volgt na 40 kilometer de eerste helling: de Côte de Grendelbruch van de 3e categorie. Na ruim 100 kilometer is de Côte du Haut-Köningsbourg de eerste berg van deze Tour van de 2e categorie. Er moet een kleine 6 kilometer worden geklommen met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8 procent. In de laatste 40 kilometer voor Colmar volgen de Côte des Trois-Épis, eveneens van de 2e categorie, en de Côte des Cinq Châteaux (3e cat.) waarvan de top op 19,5 kilometer van de finish ligt.

Toeristentrekpleister Colmar is voor de achtste keer finishplaats. Het middeleeuwse centrum trekt jaarlijks meer dan 3 miljoen bezoekers. De laatste keer dat de Tour er was, in 2009, won de Australiër Heinrich Haussler, die tot 2010 nog als Duitser te boek stond. De finish, met een laatste rechte lijn van 420 meter, ligt iets buiten de stad aan de Route de Strasbourg.