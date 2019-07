Gelderland steunt bid atletiekunie voor EK

Als het aan Gelderland ligt, zijn de Europese kampioenschappen indooratletiek in 2023 in Apeldoorn. De provincie ondersteunt het bid van de Atletiekunie om het evenement in het Omnisport te organiseren met 1,2 miljoen euro. “Het is een prachtig evenement om ons als provincie sportief op de kaart te zetten en mensen enthousiast te krijgen voor sport”, zegt sportgedeputeerde Jan Markink.

Voorwaarde voor de steun van de provincie is dat er tijdens de EK ook aandacht komt voor maatschappelijke activiteiten en dat de omgeving erbij betrokken wordt. Dan gaat het bijvoorbeeld om atletiekverenigingen uit Gelderland. Markink: “Sportevenementen zijn goed voor onze economie, maar ze bieden zeker ook kansen voor leefbaarheid en duurzaamheid. Die mogelijkheden willen we meer gebruiken.”

In april krijgt de Atletiekunie te horen aan wie het evenement wordt toegewezen. Apeldoorn greep eerder twee maal naast de organisatie van de EK indoor.