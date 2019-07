Groenewegen: ik ben nog niet 100 procent

Dylan Groenewegen kon dinsdag door klachten na zijn valpartij van zaterdag nog niet meestrijden om de zege in de vierde etappe in de Tour de France. “Ik was gewoon nog niet 100 procent. Dan kun je redelijk sprinten, maar het gaat om winnen”, zei de renner van Jumbo-Visma, die de finish in Nancy als vijfde passeerde. “Ik heb gewoon wat dagen nodig om te herstellen.”

Groenewegen was ook kritisch op zichzelf. De Amsterdammer had in de beslissende fase van de sprint duidelijker naar zijn ploeggenoten moeten zijn, oordeelde hij. “Ik kon in de finale niet echt duidelijk maken wat ik wilde. Daardoor raakten we elkaar een beetje kwijt. We hadden veel beter één kant kunnen houden. We zaten daar goed met z’n vieren. We maakten een plan, maar de benen voerden nog niet uit wat ik wilde.”

Groenewegen, die vorig jaar twee etappes in de Tour won, heeft vertrouwen dat het nog wel goed komt. “Ik slaap nu nog niet 100 procent, maar ik herstel wel snel. We weten het hele jaar hoe ik ben in de sprint. Vorig jaar kwam ik er ook doorheen en dat zal nu ook zeker zo zijn.”