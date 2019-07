Motorcoureur Melandri (36) stopt ermee

Marco Melandri houdt op met motorracen. De 36-jarige Italiaan van Yamaha maakt het huidige seizoen in de WK Superbike nog wel af.

Melandri brak door in Assen. In 1998 won hij op 15-jarige leeftijd de 125 cc-race van de Dutch Grand Prix. Daarmee was hij de jongste winnaar ooit in die klasse. Dat record hield Melandri tien jaar lang vast.

In 2002 behaalde Melandri in de 250 cc-klasse de wereldtitel. In de MotoGP, de belangrijkste klasse, kwam de Italiaan niet verder dan de tweede plaats in de eindstand. In 2005 moest hij de titel aan zijn landgenoot Valentino Rossi laten.

Sinds 2011 komt Melandri uit in de WK Superbike.