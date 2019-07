Peloton naar Nancy met Alaphilippe in het geel

Met voor het eerst in bijna vijf jaar een Fransman in het geel begint het peloton in Reims aan de vierde etappe in de Ronde van Frankrijk. Julian Alaphilippe nam de gele trui maandag over van Mike Teunissen van Jumbo-Visma en is de eerste geletruidrager van Frankrijk sinds Tony Gallopin in 2014.

De Nederlandse ploeg kan zich helemaal richten op een mogelijke massasprint, 213,5 kilometer later in Nancy. Als sprinter Dylan Groenewegen voldoende is hersteld van zijn verwondingen van de val in de eerste etappe in Brussel, kan hij in Nancy proberen sportieve revanche te nemen. Onderweg moeten de sprinters wel twee klimmetjes van de vierde categorie overleven, waarvan de Côte de Maron op zo ’n 20 kilometer van de streep ligt.

De klassementsrenners, van wie Steven Kruijswijk er met de derde plaats het beste voor staat, zullen proberen ongeschonden en met zo min mogelijk inspanning de finish van deze etappe te halen. Vanaf woensdag wachten de Vogezen, waarin de eerste serieuze beklimmingen op het programma staan.