Peloton vertrokken uit Reims

De renners in de Tour de France zijn dinsdag iets voor half één vertrokken vanuit Reims voor een rit over 213,5 kilometer naar Nancy. Na de openingsrit in Brussel is het de tweede kans voor de pure sprinters om een ritzege te pakken. De beklimming van de Côte de Maron (4e cat.) op ruim 15 kilometer voor de finish is de laatste hindernis voordat er in Nancy kan worden gesprint.

Julian Alaphilippe vertrok na zijn ritzege van maandag in het geel. Hij is de 85e Franse renner die de trui draagt, 100 jaar nadat Eugène Christophe de primeur beleefde.

De Slowaak Peter Sagan draagt het groen, de Belg Wout van Aert het wit terwijl de bergtrui sinds maandag in handen is van diens landgenoot Tim Wellens. De finish zal kort na vijven zijn.