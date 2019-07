‘Verstappen gegroeid sinds vertrek Ricciardo’

Het vertrek van Daniel Ricciardo bij het Formule 1-team Red Bull heeft Max Verstappen goed gedaan, zegt teambaas Christian Horner. “Max heeft de rol van kopman overgenomen en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Hij is gegroeid naar een nog volwassener en doelgerichter coureur”, aldus de Engelsman in aanloop naar de Grote Prijs van Groot-Brittannië op circuit Silverstone.

De Australiër, winnaar van zeven grands prix, heeft Red Bull dit jaar verruild voor Renault. “Ricciardo was een persoonlijkheid, met een groot gevoel voor humor en Max stond altijd een beetje bij hem in de schaduw. Maar dat is nu heel anders. Als coureur verkeert Max in de vorm van zijn leven. Als je de laatste twaalf maanden in ogenschouw neemt, dan is hij de beste coureur in het veld. Hij zit niet in de beste auto, maar hij presteert buitengewoon en heeft sinds Montreal vorig jaar praktisch geen fout meer gemaakt.”

De cijfers spreken voor zich; van de laatste 24 races won Verstappen er drie, eindigde hij vier keer als tweede en zes keer als derde. Zijn indrukwekkende zege twee weken terug in de Grote Prijs van Oostenrijk was al zijn 25e podiumplek. De Limburger is daarmee recordhouder bij coureurs onder de 21 jaar. “Max is de nieuwe generatie en het zou fantastisch zijn voor de sport als we hem neus-aan-neus met Lewis Hamilton kunnen zien racen. Hij is het grootste bezit van Red Bull en wij moeten hem een auto leveren waarin hij daadwerkelijk voor de wereldtitel kan strijden”, aldus Horner.