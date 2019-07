Viviani boekt sprintzege in Tour

De Italiaan Elia Viviani heeft de vierde etappe van de Tour de France gewonnen. De rit ging van Reims naar Nancy over 213,5 kilometer. De sprinter van Deceuninck – Quick-Step hield de Noor Alexander Kristoff en de Australiër Caleb Ewan achter zich. Dylan Groenewegen finishte als vijfde.

Voor Viviani, die eerder ritten won in de Giro en de Vuelta, was het zijn eerste ritzege in de Tour.

De leiderstrui blijft in handen van de Fransman Julian Alaphilippe. Woensdag volgt een rit naar Colmar met onderweg vier hellingen in de Vogezen.