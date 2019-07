Viviani: deze miste ik nog

Hij had al vijf ritzeges op zak in de Giro d’Italia en drie in de Vuelta. “De Tour ontbrak nog, dat was het hoofddoel van me dit jaar”, zei Elia Viviani, die dinsdag in Nancy de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk won. De 30-jarige Italiaan van Deceuninck – Quick-Step gaf daarmee het succes van zijn ploeggenoot Julian Alaphilippe een dag eerder een mooi vervolg. “We zaten na gisteren in een ‘flow’, dat heeft me zeker geholpen.”

Viviani heeft met de Deen Michael Mørkøv en de Argentijn Maximiliano Richeze twee ploeggenoten die het voorbereiden van de sprint als geen ander beheersen en zelfs Alaphilippe hielp in de laatste kilometers een handje mee. “Ze deden dat weer perfect. Michael en Max zijn ongelooflijk. Als lead-out zijn ze de beste. Ik hoefde het in de laatste 180 meter alleen nog maar af te ronden.” Dat lukt niet altijd, erkende hij. “Zaterdag liet ik het liggen. Dat was mijn schuld: ik was niet geconcentreerd genoeg.”