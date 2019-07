Williams en Murray winnen ook tweede duel

Serena Williams en Andy Murray hebben op Wimbledon ook hun tweede partij in het gemengd dubbelspel weten te winnen. Williams en Murray versloegen op het Centre Court de Amerikaanse Raquel Atawo en de Fransman Fabrice Martin met 7-5 en 6-3.

Williams en Murray moeten nog vier wedstrijden winnen om de titel te veroveren. In de derde ronde is het als eerste geplaatste duo Melichar/Soares de tegenstander. Dat duel wordt woensdag gespeeld.

In het mannendubbelspel bleef Murray, die op Wimbledon zijn rentree maakt na een ingrijpende heupoperatie, in de tweede ronde steken. Williams staat op haar beurt in de halve finales van het vrouwenenkelspel.

De Nederlanders Matwé Middelkoop (samen met de Chinese Yang Zhaoxuan) en Wesley Koolhof (samen met de Tsjechische Kveta Peschke) staan eveneens in de derde ronde van het gemengd dubbelspel.