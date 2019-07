Allrounders hebben kans in Colmar

De Tour de France kent in tegenstelling tot vorig jaar geen lange vlakke aanloop. De zesde etappe is donderdag een zware bergrit, maar eerst volgt woensdag al de eerste kennismaking met de Vogezen. Vanaf 13.15 uur gaat het vanuit Saint-Dié-des-Vosges in noordelijke richting naar de Côte de Grendelbruch, de eerste helling in de tweedaagse door het Franse middengebergte.

Erna volgen zuidelijker nog drie heuvels die het peloton tot op een maximale hoogte van 659 meter (Côte des Trois-Épis) brengen. De laatste 10 kilometer richting finishplaats Colmar zijn dan wel weer vlak, maar de echte sprinters zullen voorin inmiddels ontbreken. Het biedt vooral kansen voor allrounders als de Slowaak Peter Sagan en de Australiër Michael Matthews, snelle finishers die ook een heuvel op kunnen rijden. De Fransman Julian Alaphilippe start voor de tweede dag in de gele trui. De finish wordt verwacht rond half zes.