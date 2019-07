Bautista Agut voor 1e keer in halve finales

De Spanjaard Roberto Bautista Agut heeft voor de eerste keer de laatste vier bereikt op een grandslamtoernooi. De 31-jarige tennisser plaatste zich op Wimbledon ten koste van de Argentijn Guido Pella voor de halve finales. Na ruim drie uur stond de eindstand in Londen op het scorebord: 7-5 6-4 3-6 6-3.

Op Wimbledon was de vierde ronde (in 2015 en 2017) tot dusver het beste resultaat van Bautista Agut. Begin dit jaar tekende de huidige nummer 22 van de wereldranglijst met een kwartfinaleplaats op de Australian Open al voor een persoonlijke mijlpaal.

Bautista Agut schakelde op weg naar de laatste vier onder anderen de Russische troef Karen Chatsjanov uit. In de halve eindstrijd wacht de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic.

Pella beleefde op Wimbledon ondanks zijn nederlaag eveneens een primeur. De 29-jarige Argentijn stond voor de eerste keer in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Richting laatste acht versloeg hij onder anderen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, vorig jaar nog finalist in Londen, en de Canadees Milos Raonic, de runner-up in 2016.