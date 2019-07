Federer in vier sets langs Nishikori

Roger Federer heeft voor de dertiende keer de laatste vier bereikt op Wimbledon. De als tweede geplaatste Zwitser rekende in Londen in vier sets af met de Japanner Kei Nishikori, de nummer zeven van de wereld: 4-6 6-1 6-4 6-4.

Voor Federer was het zijn achtste zege in zijn elfde duel met Nishikori. De 29-jarige Japanner was in de laatste onderlinge partij eind vorig jaar tijdens de ATP Finals in Londen nog in twee sets te sterk voor de acht jaar oudere Zwitser. Nishikori haalde op Wimbledon nog nooit de halve finales.

Federer speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen de als derde geplaatste Spanjaard Rafael Nadal en de Amerikaan Sam Querrey. De liefhebbers hopen op een nieuwe confrontatie tussen Federer en Nadal. Dat zou het veertigste onderlinge duel worden tussen de twee grootheden. De 39e partij was begin juni in Parijs in de halve finales van Roland Garros. Nadal was als gravelspecialist de duidelijke winnaar in drie sets.

Federer is achtvoudig kampioen op Wimbledon.