Groenewegen kopman op EK

Dylan Groenewegen start als kopman in de wegwedstrijd voor profs bij de Europese kampioenschappen wielrennen in Alkmaar. Bondscoach Koos Moerenhout heeft in zijn selectie van acht verder onder meer plaats voor Niki Terpstra, Dylan van Baarle en Mike Teunissen. “Met deze evenwichtige en sterke selectie mogen we met zelfvertrouwen aan de start komen. Voor de wegrit zal Dylan Groenewegen het speerpunt zijn”, aldus Moerenhout.

Tom Leezer, Ramon Sinkeldam, Sebastian Langeveld en Elmar Reinders zijn de andere renners die geselecteerd zijn door Moerenhout. Jos van Emden zal uitkomen op de individuele tijdrit, een tweede renner voor dat onderdeel wordt nog aangewezen.

Bij de vrouwen koos bondscoach Loes Gunnewijk voor Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Amy Pieters, Marianne Vos, Demi Vollering, Lorena Wiebes en Kirsten Wild.

Brand en Van Dijk staan ook aan de start bij de individuele tijdrit. Het EK is van 7 tot en met 11 augustus.