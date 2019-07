Hinault: laat dopingzondaars terugbetalen

Volgens vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault lijdt de wielersport nog steeds onder dopingschandalen uit het verleden. De Franse oud-renner kan zich mateloos storen aan het feit dat vaak kort voor de Tourstart dopingzaken naar buiten komen en dat dopingzondaars boeken over hun bedrog uitbrengen. “Maar in plaats er ons over te beklagen moeten we deze mensen ertoe brengen dat ze het geld teruggeven wat ze dankzij doping gestolen hebben”, zegt Hinault in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

De wielersport is momenteel “de meest gecontroleerde sport”, volgens de de 64-jarige Hinault die tussen 1978 en 1985 vijf keer de Tour de France won. Volgens Hinault ligt het probleem ook op een ander niveau, hij vertrouwt wereldantidopingbureau WADA niet. “Dat zou een onafhankelijke instantie moeten zijn, maar als je ziet hoe wijdverbreid doping is in andere sporten…in Rusland bijvoorbeeld.”