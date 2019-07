Kelderman: een beetje teleurstellend dit

Wilco Kelderman had woensdag meer verwacht van de vijfde etappe in de Tour de France. “Een beetje teleurstellend dit resultaat. Ik zelf voelde me niet echt goed op de voorlaatste klim, daarom ben ik maar wat eerder tempo gaan rijden op de laatste klim. Maar het ging niet soepeltjes”, zei de Nederlander van Team Sunweb, die in de grote voorste groep van 77 overgebleven renners als 73e de finish passeerde. In het klassement staat Kelderman twaalfde op 51 seconden van de Franse leider Julian Alaphilippe.

“Voor dit moment is het aardig. Sowieso ligt de laatste week me beter, als iedereen een beetje ‘afgebot’ is en de langere beklimmingen komen”, aldus Kelderman, die niet zo goed weet wat hij donderdag van de eerste bergetappe kan verwachten. “Of ik dan voorop zit? Ach, dat zou kunnen. Het ligt eraan wie er weg rijdt en of ik de kans krijg om mee te gaan. Elke dag is weer een nieuwe kans, en als ik kan, pak ik die.”