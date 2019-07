Koolhof en Middelkoop naar kwartfinales

De Nederlandse dubbelspecialist Wesley Koolhof heeft de kwartfinales van het gemengd dubbelspel op Wimbledon bereikt. De 30-jarige Gelderlander versloeg met zijn Tsjechische partner Kveta Peschke het Oekraïense/Pakistaanse duo Nadia Kitsjenok/Aisam-ul-Haq Qureshi: 7-6 (5) 6-4. Ook Matwé Middelkoop zit bij de laatste acht. Hij won samen met de Chinese Yang Zhaoxuan van de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell en de Amerikaanse Jennifer Brady met 6-2 6-7 (5) 6-4.

Daniell speelde in Londen in het mannendubbelspel samen met Koolhof. Dinsdag was de kwartfinales het eindstation. De Nieuw-Zeelander kampt met een spierblessure waardoor hij beperkt is in zijn bewegingsvrijheid op het gras. De 35-jarige Middelkoop en Zhaoxuan waren dicht bij uitschakeling maar bogen in de derde set een 2-4-achterstand om in winst.

Middelkoop en Zhaoxuan spelen in de kwartfinale mogelijk tegen Andy Murray en Serena Williams. Het Brits-Amerikaanse gelegenheidsduo dient woensdag dan wel af te rekenen met het als eerste geplaatste koppel Nicole Melichar/Bruno Soares.