Kruijswijk: ik help Van Aert waar ik kan

Steven Kruijswijk was woensdag in de vijfde etappe van de Tour de France ook in de finale lange tijd vooraan te zien. De kopman van Jumbo-Visma wilde zo lang mogelijk voorbereidend werk doen voor Wout van Aert, die het hoopte in de sprint af te maken. De Belg moest echter zijn meerdere erkennen in de Slowaak Peter Sagan.

“We proberen elkaar allemaal te helpen. De sprinters de klimmers en andersom precies zo. Dat is goed voor de moraal en een goed teken dat dat vandaag kan. Het ging vrij makkelijk eigenlijk”, zei Kruijswijk, die zich tegen het einde wat liet terugzakken. “In de laatste kilometer is het niet aan mij om risico’s te nemen tussen de sprinters.”

De klassementsrenners gaven elkaar woensdag niets toe en konden hun krachten sparen voor de zware bergrit van donderdag. Kruijswijk: “Ik ben de dag goed doorgekomen. Het is afwachten hoe het morgen gaat, dat is het eerste meetmoment.”