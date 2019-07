Peloton in Tour op weg naar Colmar

De 176 renners in de Tour de France zijn om 13.15 uur begonnen aan de vijfde etappe. Na de zege van Elia Viviani van dinsdag, moeten de sprinters voorlopig even geduld hebben. De Tour de France gaat al vrij vroeg in de eerste week de bergen in. Donderdag is de eerste zware rit, maar ook woensdag moeten de klassementsrenners in de Vogezen al scherp op elkaar zijn.

Vanuit Saint-Dié-des-Vosges gaat het peloton in noordelijke richting naar de Côte de Grendelbruch, de eerste helling in de tweedaagse door het Franse middengebergte. Daarna volgen zuidelijker nog drie heuvels die de renners tot op een maximale hoogte van 659 meter (Côte des Trois-Épis) brengen. De laatste 10 kilometer richting finishplaats Colmar zijn weer vlak, maar de echte sprinters zullen er dan al niet meer bij zitten.

De Fransman Julian Alaphilippe start voor de tweede dag in de gele trui. De etappe is 175 kilometer lang. De finish wordt verwacht rond half zes.