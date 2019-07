Rus kansloos tegen Larsson in Bastad

Voor Arantxa Rus is het tennistoernooi van Bastad op een pijnlijke manier ten einde gekomen. Op het Zweedse gravel was de 28-jarige Nederlandse tennisster kansloos tegen de Zweedse Johanna Larsson. Rus won slechts één game: 6-1 6-0.

Larsson, de voormalige dubbelpartner van Kiki Bertens, had in de eerste ronde van het WTA-toernooi de als eerste geplaatste Sorana Cirstea verslagen. Rus kwam er woensdag in de tweede ronde niet aan te pas. Op een 4-0-achterstand brak ze haar tegenstander nog wel. Maar na een medische time-out wist ze geen game meer te winnen.

Rus, de nummer 135 van de wereld, won afgelopen zondag nog het ITF-toernooi van Den Haag. Het betekende haar zeventiende titel in het ITF-circuit, het niveau onder de WTA-toernooien.