Sagan sprint naar zege in vijfde etappe Tour

Peter Sagan heeft de vijfde etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De Slowaakse wielrenner van Bora was na 175 kilometer oppermachtig in de sprint van een uitgedund peloton. De Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma werd tweede, voor de Italiaan Matteo Trentin van Mitchelton-Scott.

De Fransman Julian Alaphilippe finishte als tiende en blijft in het bezit van de gele leiderstrui.

De zege van Sagan kwam woensdag niet als een grote verrassing. De etappe was op het lijf geschreven van snelle finishers die ook een heuvel op kunnen rijden. De echte sprinters ontbraken in de finale omdat ze in de heuvelachtige rit de aansluiting met de voorste groep waren verloren.