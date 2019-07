Silverstone nog 5 jaar op kalender Formule 1

De Britse Grand Prix op Silverstone staat nog zeker vijf jaar op de kalender van de Formule 1. Het beroemde circuit en de Formule 1 maakten woensdag bekend dat ze een contract zijn overeengekomen.

Er bestond lang onzekerheid over het voortbestaan van de oudste Grand Prix in de koningsklasse. Het huidige contract loopt dit jaar af en onderhandelingen over een nieuw akkoord duurden lang. Silverstone wil niet langer torenhoge bedragen aan de eigenaren van de Formule 1 betalen om de race te mogen organiseren.

Het Engelse circuit was op 13 mei 1950 gastheer van de eerste race in de Formule 1 die deel uitmaakte van het wereldkampioenschap. Silverstone is uitgegroeid tot een van de best bezochte Grands Prix, met vorig jaar op de racedag 140.000 toeschouwers.