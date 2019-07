Toekomst Katoesja-Alpecin onzeker

Wielerploeg Katoesja-Alpecin is mogelijk aan het laatste jaar bezig in het peloton. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe zal de formatie, die op een Zwitserse licentie rijdt, aan het einde van het seizoen worden opgeheven. Een woordvoerder wil de geruchten over het stoppen van het team, dat momenteel deelneemt aan de Tour de France, niet bevestigen. Wel gaf hij toe dat er spanning is rond de ploeg, die eigendom is van de Russische miljardair Igor Makarov.

“Teambaas José Azevedo heeft de renners en het andere personeel verteld dat de toekomst onzeker is en dat er de komende dagen een beslissing valt. Wie de kans heeft om naar een andere werkgever over te stappen, heeft daarvoor toestemming”, laat de pr-man weten.

Het is mogelijk dat de twee cosponsors Alpecin en Canyon de samenwerking in het wielrennen met een andere ploeg voortzetten. De twee bedrijven zijn ontevreden over het management van Katoesja en willen daarom hun aflopende contracten onder de huidige omstandigheden niet verlengen.