Waterpoloërs spelen kwalificatie in eigen bad

De Nederlandse waterpoloërs kunnen zich in maart 2020 in eigen omgeving plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. Het zogenoemde OKT (Olympisch Kwalificatie Toernooi) wordt dan gehouden in het zwemcentrum van Rotterdam.

’s Werelds overkoepelende zwemfederatie FINA heeft dit laten weten in Zuid-Korea, waar binnenkort de wereldkampioenschappen zwemmen beginnen. In Rotterdam gaan twaalf landen strijden om, waarschijnlijk, drie of vier tickets voor Tokio.

Gemakkelijk wordt het niet voor Oranje. Bondscoach Harry van der Meer: “Ik heb zelf drie OKT’s gespeeld en daarin gelden andere wetten. Iedereen gaat tot het uiterste voor de laatste kans op olympische deelname. Er zullen enkele toplanden bijzitten en verder allemaal teams van ons niveau. Het wordt zeker geen abc-tje. Maar ik ben ontzettend blij dat we in eigen land spelen.”