Eerste bergrit in Tour begonnen

De Tourrenners hebben iets voor half twee het officiële startsein gekregen voor de eerste bergetappe van deze editie. Vanuit Mulhouse worden in totaal zeven hellingen in de Vogezen aangedaan, met La Planche des Belles Filles als loodzware slotklim. Eén renner ging niet meer van start: de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin meldde zich af met twee gebroken ribben, een gevolg van een val in de rit van dinsdag.

De Fransman Julian Alaphilippe begint voor de derde dag op rij in de gele leiderstrui. De verwachting is dat de klassmentsrenners zich voor het eerst aan het front zullen tonen. Zeker in de slotkilometer, met stijgingspercentages tot 24 procent, zijn verschillen te maken. Extra moeilijkheid is mogelijk de regen die voorspeld is in de Vogezen.