Halep ten koste van Svitolina naar finale

Simona Halep staat in de finale van Wimbledon. De Roemeense tennisster rekende donderdag in de halve eindstrijd af met Elina Svitolina uit Oekraïne: 6-1 6-3. In de finale treft Halep de Amerikaanse Serena Williams of de Tsjechische Barbora Strycova. Zij spelen later op donderdag tegen elkaar.

De eerste twee games tussen Halep en Svitolina namen liefst twintig minuten in beslag: 2-0. Svitolina brak direct daarna de service van Halep, maar vervolgens ging het snel. De huidige nummer zeven van de wereld won vier games op rij en pakte de eerste set.

De tweede set ging tot 3-3 gelijk op. Halep toonde zich daarna opnieuw de betere en gaf Svitolina geen kansen meer (6-3).

Het is de eerste keer dat Halep op Wimbledon in de eindstrijd staat van het vrouwenenkelspel.