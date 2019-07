Hassan mikt op wereldrecord Engelse mijl

Sifan Hassan mikt vrijdag bij de Diamond League in Monaco op een dik persoonlijk record op de Engelse mijl. “Ik heb 4.14 staan en wil deze tijd met 3 of 4 seconden verbeteren”, zei de Nederlandse topatlete bij de perspresentatie.

Of ze zich ervan bewust was dat ze dan een wereldrecord loopt, vroeg een aanwezige journalist haar. “Dat wist ik niet, maar als u het zegt dan zal ik inderdaad een wereldrecord lopen”, antwoordde de tegenwoordig in Amerika trainende en wonende hardloopster.

Hassan scherpte eind juni in het Amerikaanse Eugene het Europees record op de 3000 meter aan tot 8.18,49, de vierde tijd ooit gelopen. “Ik haalde 9 seconden van mijn persoonlijk record af, dus zo bekeken moeten er 3 tot 4 seconden af van mijn beste tijd op de mijl”, redeneerde Hassan.

Het wereldrecord op de Engelse mijl, een niet gangbare afstand in de atletiek, staat op 4.12,56 en is al behoorlijk oud (bijna 23 jaar). De Russin Svetlana Masterkova liep die tijd op 14 augustus 1996 in Z├╝rich.

De wedstrijd over 1609 meter in Monaco is een eerbetoon aan de onlangs overleden Amerikaanse middenafstandloopster Gabriele Grunewald, die tien jaar lang vocht tegen kanker.