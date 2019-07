Hoofdsponsor van F1-team Haas haakt af

Het Amerikaanse Formule 1-team Haas is zijn hoofdsponsor kwijt. Enkele dagen voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië maakte Rich Energy via een korte verklaring op Twitter bekend dat de Britse energiedrankfabrikant het contract heeft beëindigd. Volgens Rich Energy zijn de “slechte resultaten” van Haas daar de voornaamste reden voor.

De excentrieke topman William Storey van Rich Energy riep begin dit jaar nog brutaal dat hij met Haas de aanval wilde openen op Red Bull, de renstal van Max Verstappen. Enkele maanden later stapt Storey echter al weer uit de Formule 1. “We willen Red Bull verslaan, maar in Oostenrijk zaten we achter Williams en dat is onacceptabel. Al het politieke gedoe in de Formule 1 doet onze zaken ook geen goed. We wensen het team succes.” Haas heeft de breuk met de hoofdsponsor nog niet bevestigd.