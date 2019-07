Koolhof met Peschke naar halve finales

De Nederlandse dubbelspecialist Wesley Koolhof staat in de halve finales van het gemengd dubbelspel op Wimbledon. Koolhof en zijn Tsjechische partner Kveta Peschke hadden weinig moeite met de Nieuw-Zeelander Artem Sitak en de Duitse Laura Siegemund: 6-1 6-2.

De 30-jarige Koolhof was bij een grandslamtoernooi nog nooit zo succesvol in het (gemengd) dubbelspel. Zijn beste prestatie was het bereiken van de kwartfinales, samen met Demi Schuurs, vorig jaar bij de US Open. In het mannendubbelspel kwam hij nooit verder dan de derde ronde (Roland Garros).

In de kwartfinales van het gemengd dubbel op Wimbledon staat nog een Nederlander. Matwé Middelkoop probeert later op donderdag de halve eindstrijd te halen met zijn partner Yang Zhaoxuan. Het als eerste geplaatste duo Nicole Melichar/Bruno Soares, dat Andy Murray en Serena Williams uitschakelde, moet dan verslagen worden.