Kruijswijk: ik kraakte op het grind

Kopman Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma verloor in de eerste serieuze bergrit van de Tour de France kostbare tijd op zijn concurrenten in het algemeen klassement. “Ik kraakte op het grind. Alaphilippe werd perfect gebracht en dan weet je dat hij er een knal op geeft. Dat wist ik van tevoren, helaas kon ik niet mee”, zei de Brabander aan de finish.

Kruijswijk kwam als twintigste boven op de steile La Planche des Belles Filles, waar de renners de laatste honderden meters over een steil grindpad omhoog moesten. Hij verloor ongeveer een halve minuut op de favorieten. In het algemeen klassement zakte hij naar de achtste plaats op 1.04 van de nieuwe geletruidrager Giulio Ciccone. “Ik doe er niet dramatisch over, want vorig jaar zat ik in de eerste bergetappe ook niet bij de eerste vijf. Ik had er wel rekening mee gehouden dat het niet de ideale klim was voor mij als er afwachtend zou worden gereden. Dat bleek, want toen het in de laatste kilometer volle bak ging, had ik niet de benen om mee te gaan.”

De rossige klimmer wilde er verder niet te veel conclusies over zijn vorm aan verbinden. “Ik had niet mijn beste dag, maar er komt nog een heleboel aan. De Tour duurt nog twee weken”, aldus Kruijswijk.