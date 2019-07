Leonard van NBA-kampioen naar LA Clippers

De Amerikaanse basketballer Kawhi Leonard heeft zijn handtekening gezet onder een lucratief contract bij Los Angeles Clippers. De 28-jarige Leonard leidde Toronto Raptors afgelopen seizoen naar het eerste kampioenschap van de Canadese club in de NBA. De geruchten over een overstap naar de Clippers gingen al langer rond en zijn nu bevestigd door de Clippers.

“Dit is een historisch moment voor onze organisatie en onze fans”, zegt voorzitter Lawrence Frank. “We zijn dankbaar en vereerd dat Kawhi heeft besloten terug naar huis te komen.” De Amerikaan, afkomstig uit LA, veroverde in 2014 de titel in de NBA met San Antonio Spurs. Hij werd toen gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de finale. Leonard was ook nu de uitblinker in de NBA-finale tussen de Raptors en de onttroonde kampioen Golden State Warriors.

De Clippers versterkten zich ook met Paul George. De 29-jarige Amerikaan, zesvoudig All Star, komt over van Oklahoma City Thunder. Net als Leonard is George geboren in de buurt van Los Angeles. De Clippers moesten dit jaar in de eerste ronde van de play-offs buigen voor de Warriors.