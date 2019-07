Middelkoop ook naar halve finales Wimbledon

Matwé Middelkoop heeft zich samen met zijn partner Yang Zhaoxuan geplaatst voor de halve finales van het gemengd dubbelspel op Wimbledon. De Nederlander en de Chinese verrasten het als eerste geplaatste duo Nicole Melichar/Bruno Soares: 6-4 6-3.

De Amerikaanse Melichar en de Braziliaan Soares waren in de vorige ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Andy Murray en Serena Williams.

Het sterke koppel kreeg ook kansen tegen Middelkoop en Yang. Toch liet het Nederlands-Chinese duo zich geen servicegame afpakken en zelf waren ze goed voor drie breaks.

De 35-jarige Middelkoop bereikte voor het eerst de halve eindstrijd in het dubbelspel op een grandslamtoernooi. Vorig jaar stond hij wel twee keer in de kwartfinales (Australian Open en Roland Garros).

Een andere Nederlandse dubbelspecialist, Wesley Koolhof, staat ook in de halve finales. Hij haalde – ook voor het eerst – de halve eindstrijd in Londen met zijn Tsjechische teamgenote Kveta Peschke. Een finale waarin twee Nederlanders tegenover elkaar staan is nog mogelijk.