Opkikker Luiten in openingsronde Iers Open

Joost Luiten is goed begonnen aan het Schots Open, een van de toptoernooien uit de Europese Tour. Nederlands beste golfer noteerde in de eerste ronde op de banen van The Renaissance Club in North Berwick 67 slagen, 3 onder par.

Hij schreef vijf birdies en zelfs een eagle (2 onder par) op zijn kaart, maar ook drie bogeys. “Die zaten me niet lekker. Ik had een paar keer pech met een slechte ligging, maar het had dus nog wel iets beter gekund”, meldde hij op zijn website. Luiten staat met zijn score op de gedeelde achttiende plaats. Bovenaan prijken namen van vier spelers met 64 slagen (-7), maar nog niet alle spelers zijn al klaar.

De geboren Bleiswijker kon een opkikker goed gebruiken. Vorige week lag hij er na twee ronden al uit in het Iers Open. “Na het Iers Open heb ik wat aan mijn materiaal en techniek veranderd, waardoor vanaf de tee wel weer het goede gevoel terug is.”