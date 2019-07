Sunweb denkt met Dumoulin nog niet aan Vuelta

De knieblessure van Tom Dumoulin bleek ernstiger dan aangenomen, meldde wielerploeg Sunweb woensdag. Of de Limburger na zijn uitvallen in de Giro d’Italia en het afmelden voor de Tour de France zich nu gaat richten op de Ronde van Spanje is dan ook een vraag die door teamarts Anko Boelens niet wordt beantwoord. “Dat is heel lastig te zeggen. We hebben dat heel bewust opengelaten, omdat we nu even geen sportieve doelen hebben gesteld. Het is echt puur een medisch doel te zorgen dat Toms knie weer 100 procent in orde is”, vertelde Boelens donderdag in Mulhouse voor de start van de zesde Touretappe.

“Pas op het moment dat we dat vinden, wordt er gecommuniceerd over sportieve doelen, want dan pas kunnen we plannen maken. Het hangt er dus vanaf hoe snel die knie geneest of wedstrijden haalbaar zijn of niet”, vervolgde de ploegarts, die weet dat de Vuelta al over ruim zes weken begint. “Met elke week die voorbijgaat, wordt de kans kleiner dat hij in Spanje erbij is. Dat snappen wij ook.”